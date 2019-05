Scheikundetopper Alwin Jansen doet voor tweede keer mee aan landelijke Olympiade

"Ik dacht waarom niet nog een keer," zegt Alwin Jansen over zijn deelname. De toets van de eerste ronde vond hij niet moeilijk. Hij was dan ook niet verrast dat hij door was. De tweede ronde was wat lastiger. "Inspannend, maar ik heb er ook wel van genoten voor zover je dat kunt zeggen. Zo'n toets is wel een uitdaging en je bent aan het einde wel even gaar."

Hij is niet zenuwachtig voor de eindronde. "Misschien komt het doordat ik het al eens heb meegemaakt. Ik weet hoe het gaat." Maar eerst moet hij eindexamen doen, dat is volgens hem "echt kinderspel vergeleken de olympiade."

De Olympiade wordt in de eerste week van juni gehouden in Groningen. De deelnemers moeten onder andere een theorie- en een practicumtoets maken. De uitslag wordt 7 juni bekendgemaakt.