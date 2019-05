Josja Haagsma: "Het slagersvak is echt niet alleen voor mannen"

De International Young Butchers Competition bestaat uit twee dagen, waarin de kandidaten allerlei opdrachten krijgen. Zo moesten ze op zaterdag een stuk vlees uitbenen, een worst maken en een schaal met buikvet klaarmaken. Vooral het uitbenen was een spannend onderdeel, geeft Josja toe. "Als meisje ben je toch minder sterk dan al die jongens die meedoen. Bovendien doe ik dit zelf niet zo vaak in de slagerij."

Een jaar lang trainen

Josja heeft een jaar lang hard getraind op de diverse onderdelen. Op zondag werden opnieuw drie opdrachten uitgevoerd. Dit keer moesten de deelnemers een barbecueschaal opmaken, een rollade en het vleesgerecht Beef Wellington klaarmaken. De jury bekroonde Josja's gerechten uiteindelijk met de hoogste cijfers, waarmee ze de individuele titel pakte.

Stoere vrouwen

Bovendien won Josja samen met de Westlandse Tessa Moerland ook in teamverband. Daarmee laten de dames zien dat het slagersvak echt niet alleen voor mannen is. "Dat vind ik nog wel het allerstoerste", lacht ze. "Je bent er zo lang mee bezig, dus de ontlading was groot. Dit is het bewijs dat ik het echt kan." Met het barbecueseizoen voor de deur heeft Josja nu al weer zin in de zomer.