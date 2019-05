Vorst in mei? Vervelend, maar niet uniek

Volgens weerman Piet Paulusma wordt het de komende nacht vrij helder weer met kans op vorst aan de grond. Op sommige plekken in de provincie kan het echter -4 of -5 graden worden. De temperatuur daalt zo flink, omdat er amper wind is.

Schadelijk?

Vooral voor planten en struiken kan de vorst een probleem zijn. Om ze te beschermen, kun je ze inpakken met bijvoorbeeld een constructie van stokken en jute met daartussen wat stro. Wacht ook nog even met het snoeien en vergeet niet om de buitenkraan af te sluiten.

Niet uniek

Heel bijzonder is het niet dat het nog vriest in mei. Dat komt bijna elk jaar weleens voor op een plek in Nederland. In 1962 vroor het op 1 mei op de Veluwe 4,5 graden. Zelfs in juni is nog weleens vorst gemeten. Op 18 juni 1955 was dat in Drenthe (-0,8 graden) en op 19 juni 1923 in Den Helder (-0,3 graden).

Eén troost: de rest van de week wordt het zachter, maar het blijft wel nat.