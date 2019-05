Ruim 75.000 bezoekers voor Bevrijdingsfestival Leeuwarden

Bij de vier ingangen van het festival werd extra gecontroleerd op lachgas, maar dat is niet aangetroffen. Bij de bars werden drankjes geschonken in zogenoemde 'hardcups', bekers die steeds opnieuw werden gebruikt. Wanneer mensen weg gingen, konden ze de beker weer inleveren. Het Bevrijdingsfestival wil een circulair festival zijn.

"Hoewel het even wennen was met halen en inleveren van de bekers, waren de bezoekers positief over deze ontwikkeling. Dankzij veel verschillende samenwerkingspartners konden we ook dit jaar veel aan circulariteit doen, volgend jaar gaan we dat nog verder uitbreiden", zo zei voorzitter Jorrit Volkers van de organisatie.