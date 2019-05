Vleermuisportaal bij Joure helpt vleermuizen bij oversteken

Er komen iedere dag duizenden auto's langs, maar toch zal het vleermuisportaal van bijna 60 meter breed veel bestuurders niet zijn opgevallen. Bij het knooppunt Joure is begin april een vleermuisportaal van bijna 60 meter breed geplaatst. Hoewel er in Fryslân wel meer van dit soort portalen zijn, is dit wel een heel groot exemplaar. Doel van het bouwwerk is om de vleermuizen veilig de weg over te krijgen.