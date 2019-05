Bestelbus slaat over de kop op Centrale As

Op de Centrale As is maandagochtend net voor zeven uur een bestelbus over de kop geslagen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file in de richting van Dokkum. De politie heeft de bestuurders die moesten wachten, laten omdraaien waarna ze bij de eerste afslag van de weg moesten.