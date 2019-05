Brandweer Fryslân doet onderzoek naar brand op elektrisch schip Sneek

Brandweer Fryslân gaat onderzoek doen naar de grote brand aan boord van een elektrisch schip aan de Hendrik Bulthuisweg in Sneek afgelopen zaterdag. Het is nog altijd niet exact duidelijk waardoor de brand werd veroorzaakt. Omdat er steeds meer elektrische schepen komen, is het goed om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. "We zien dit soort boten steeds vaker. Daar moeten we zeker wat mee doen voor de toekomst", vertelt Baukje van der Wal van de Brandweer Fryslân.