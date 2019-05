'King of Vlieland' oud-luchtmachtveteraan Jan Linzel (103) overleden

Jan Linzel, voormalig baas van de Vliehors en de oudste Nederlandse luchtmachtveteraan die in mei 1940 heeft meegestreden, is op 103-jarige leeftijd overleden in Ierland. Daar woonde hij sinds 1978 met zijn familie, nadat hij vanaf Vlieland naar Glengarriff is verhuist. Dat meldt het Ministerie van Defensie.