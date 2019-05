Elmar Kuiper naar poëziefestival in Brussel op Europese Dag van de Talen

Fragment uit 'Myn lân' van Elmar Kuiper

Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt

aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt

as in dichter dy't siik en blyn fan langst

syn âlde lân besjonge wol?

Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol,

mar jankt as in junk om 'e jarre,

as de hûd skuort, de nulle yn 'e ier

it wêzen iepenript?

Nederlandse vertaling:

Wat kan ik geven

als de kieviet op mijn land huilt ei

kwijt, ei kwijt, als mijn grutto

klaagt als een dichter die ziek

en blind van verlangen zijn oude

land wil bezingen?

Wat kan ik doen

als mijn land wil scoren, maar

jankt als een junk om de gier,

als zijn huid scheurt, de naald

in zijn ader het wezen

openrijt?