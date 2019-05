Weer valt mee, Bevrijdingsfestival Leeuwarden beter bezocht verwacht

"Slecht weer is het ergste dat ons kan overkomen. In 2015 maakten we dat mee. Toen zou er onweer komen en stonden we voor het besluit: wel of niet ontruimen? Dat was enorm spannend, maar gelukkig hoefde het niet. De bui ging om de stad heen."

Voor Volkers was de opening met burgemeester Crone het hoogtepunt van de dag. "Het was voor hem de laatste keer. We hebben veel aan Crone te danken. Door hem hebben we de ruimte gekregen als festival, waardoor we nu een festival voor alle leeftijden zijn geworden."