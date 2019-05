Boek Droppingsveld Wardrobe moet oorlogsverhalen levend houden

Pas toen Bouma wat ouder was, begon hij met zijn onderzoek naar de oorlog. Daarvoor werd er eigenlijk niet veel over gesproken. Volgens Bouma waren veel verzetsmensen - zoals zijn vader - na de oorlog gedesillusioneerd en teleurgesteld. Veel van hen zijn dan ook naar Canada verhuist. Bouma's vader wilde dat ook, maar het lukte niet.

De Deelen

Bouma zijn laatste boek gaat over wapendroppings in Fryslân. Een van die droppings heeft hij helemaal uitgeplozen. Alle namen van de verzetsmensen die erbij betrokken waren, heeft hij achterhaald. Geen van de mannen leeft nog, maar nabestaanden vonden het heel mooi dat Bouma het verhaal boven water heeft gehaald.

De dropping in De Deelen van begin 1945 had heel wat voeten in de aarde en was een gevaarlijke missie van het verzet en de geallieerden. De dropping is een paar keer uitgesteld, omdat het niet lukte. Dan stonden de mannen te wachten, maar kwam er niets. In de nacht van 5 op 6 januari was het eindelijk zover. Vijftien containers met daarin wapens werden gedropt. Daarna begon het gevaarlijkste onderdeel van de dropping: het veiligstellen en op de plek van bestemming brengen. Er waren drie routes waar de wapens naartoe gingen. In het boek staat beschreven wat er goed ging en wat er mis ging.