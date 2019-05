Trio Gert-Anne van der Bos wint eerste vrijeformatiepartij van nieuwe kaatsseizoen

De eerste vrijeformatiepartij van dit kaatsseizoen, op het Sjûkelân in Franeker, is zondag gewonnen door het trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. In de finale met alles aan de hang met 5-5 en 6-0 versloegen zij het trio Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.