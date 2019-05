Frans Timmermans eregast op Bevrijdingslunch in Leeuwarden

De lijsttrekker van de PvdA heeft ook een goed humeur, omdat volgens de laatste politieke peilingen de partijen PvdA, Forum voor Democratie, VVD en GroenLinks bezig zijn met een nek-aan-nek-race bij de Europese verkiezingen. Omdat de PvdA nu beter scoort dan bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, wordt zelf als gesproken over het 'Frans Timmermanseffect'. Ervaren campaigner Lutz Jacobi wil niet te vroeg juichen. "Het leeft absoluut nog niet, die Europese verkiezingen. Dat maakt het allemaal erg onvoorspelbaar."

Junckers opvolgen

Timmermans verbleef op Bevrijdingsdag anderhalf uur in Leeuwarden om aansluitend door te reizen naar Assen en Groningen. De Limburger heeft grote ambities. Hij wil de Luxemburger Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie en is daarom in heel Europa op campagne. Leeuwarden is een tussenstop op een reis van enkele weken die hem van Polen via Maastricht, naar Duitsland en Malta voert.



In Leeuwarden waren lang niet alle senioren daarvan op de hoogte. "Hij komt me wel bekend voor van televisie, maar ik kon niet alles verstaan wat wat hij zei", zei een dame uit Ureterp. Invloed op haar stemgedrag heeft het optreden van Timmermans niet. "Ik blijf bij het CDA." Walsweer uit Stiens vond het optreden van de PvdA-politicus 'te politiek voor Bevrijdingsdag'. "Een Bevrijdingslunch hoort boven de partijen te staan. Het was me iets te veel een PvdA-feestje."