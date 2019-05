Jonkman van LF2018 boos op Leeuwarder politiek

Raadslid voor de PvdA Mirka Antolovic was ook te gast in Buro de Vries. Zij vindt het ook jammer dat de bijeenkomst niet doorging, maar heeft niet de indruk dat de raad van Leeuarden niet geïnteresseerd is in cultuur.

Volgens haar waren er wel meer raadsleden die wilden komen, maar hebben die zich niet aangemeld. Ze zegt dat andere bijeenkomsten over cultuur in Leeuwarden wel druk bezocht zijn door politici uit de stad. Eind mei is er herkansing. Dan is er weer een bijeenkomst gepland.