Jacques Monasch vindt horloge van in Auschwitz omgebracht familielid

Het doet Monasch veel dat er een familiestuk uit die tijd terug is. Eliazer was een broer van zijn overgrootvader, die de oorlog wel heeft overleefd en die hij zelf nog heeft gekend. Van de negen kinderen uit het gezin van zijn overgrootvader zijn er zes omgekomen in verschillende concentratiekampen.

Monasch plaatste een foto van het horloge op sociale media. Er waren veel reacties van mensen die het jammer vonden dat het horloge moest worden gekocht. "Dat is ook wel het droevige, maar ik ben er ook niet op gaan aandringen. Ik was blij dat het er weer was. Ik heb er niet lang bij stilgestaan, ik vind het belangrijker om te hebben."