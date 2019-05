'De beul van Amersfoort' verbindt twee Friezen

Na de oorlog is Kotälla gevangen genomen. Hij kreeg levenslang en zat in de koepelgevangenis van Breda. Jack Kooistra had in Indië gediend en sloot zich, toen hij terugkwam, aan bij de politie. Hij werkt als zodanig in de gevangenis van Brede en moest Kotälla bewaken. "Kotälla was de grootste sadist die ik ook tegengekomen ben. Wij werden alle dagen gewaarschuwd om fatsoenlijk te blijven, maar als ik hem voor mijn loop had gekregen, hadi k hem doodgeschoten", zegt hij fel.