Grote scheepsbrand in Sneek onder controle

De brandweer is zaterdagavond massaal uitgerukt naar een scheepsbrand aan de Hendrik Bulthuisweg in Sneek. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand, die waarschijnlijk is veroorzaakt door een ontploffing aan boord van het schip. Het gaat om een elektrisch schip; vanwege de accupakketten aan boord is het moeilijk om de brand volledig uit te krijgen.