Skater Ruurd Dijkstra derde in Heerde op Holland Cup

Ruurd Dijkstra uit Nijeholtwolde is zaterdagavond derde geworden op de Holland Cup inlineskaten in Heerde. Na een snel begin en een mooie aanval haalde hij uiteindelijk elf punten, wat hem de derde plaats opleverde. De Portugees Diego Marreiros werd eerste en de tweede plaats was voor Daniël Nièro uit Italië.