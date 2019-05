Provinciale herdenking in de Prinsentuin, voor het laatst met burgemeester Crone

Op 11 april 1942 ontdekten patrouillerende agenten dat de borden verdwenen waren. Een leerling had de borden weggehaald. De Duitsers zagen dat als een verzetsdaad. Uit wraak werden tien Joden opgepakt en vastgezet.

Laatste toespraak Crone

Het is voor Ferd Crone zijn laatste herdenkingstoespraak als burgemeester van Leeuwarden. Crone neemt daarna voor zijn partij, de PvdA, zitting in de Eerste Kamer. Op 16 mei wordt zijn opvolger als burgemeester van Leeuwarden bekend. Crone wil zijn opvolger graag meegeven dat herdenken belangrijk is, en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Hij riep daarom ook de burgers op om altijd open te staan voor een gesprek, altijd nieuwsgierig te zijn naar wie de buren zijn en wat hun drijfveren zijn. Crone hoopt dat mensen uit hun eigen bubbel van Facebook en Instagram komen en zich niet opsluiten in hun eigen gemeenschap.