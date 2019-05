Vrouwen Huizum winnen in Franeker, Berltsum wint eerste juniorenpartij

Corné Tuinenga, Patrick van Dellen en Wytze Wassenaar hebben zaterdag in Peins de eerste wedstrijd in de junioren-categorie gewonnen. De kaatsers uit Berlikum wonnen in de spannende finale (5-5 en 6-6) van Bolsward met Julian Faber, Jelle Cnossen en Menno Galama. De derde prijs was voor de afdeling Bitgum.

Nieuwe juniorencompetitie

De wedstrijd telt nog niet mee voor de nieuwe juniorencompetitie, die dit jaar voor het eerst gekaatst wordt op initiatief van de PC en de kaatsbond KNKB. Volgende week zaterdag kaatsen de junioren een door-elkaar-lotenpartij in Sint Jacobiparochie. Dat is de eerste wedstrijd die meetelt voor het puntenklassement.

De beste kaatsers in dat klassement spelen op vrijdag 26 juli in een finalepartij op het Sjûkelân in Franeker. Een sponsor stelt voor drie winnaars een kaatsseizoen lang een auto beschikbaar.