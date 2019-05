LDODK alleen aan kop in ereklasse na overwinning op KV Tempo

De bezoekers uit Zuid-Holland slaagden er in de eerste helft nog in om in de buurt van de ploeg van trainer Henk Jan Mulder te blijven. Bij de rust was de stand 12-9 in het voordeel van LDODK. In de tweede helft ging de gashendel open bij de Friese ploeg. Halverwege het tweede deel van de wedstrijd was het gat acht punten: 19-11. In de slotfaze liep LDODK uiteindelijk nog uit naar 25-14.

Klassement

LDODK gaat nu, met nog vier wedstrijden te gaan, met twee punten verschil alleen aan kop in de ereklasse. Nummer twee DOS'46 uit Nijeveen verloor zaterdagavond in eigen huis met 13-15 van nummer drie Fortuna. De nummers één en twee plaatsen zich uiteindelijk voor de play-offs om het kampioenschap.

Volgende week zondag komt LDODK weer in actie in de ereklasse. In Amsterdam is AW/DTV dan de tegenstander.