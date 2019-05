Voetbal zaterdag: VV Buitenpost verliest thuis van Staphorst, ONS ook onderuit

De voetballers van VV Buitenpost hebben zaterdagmiddag in eigen huis verloren van VV Staphorst. Op sportpark de Swadde in Buitenpost werd het uiteindelijk 0-2 voor de bezoekers. In de derde divisie verloor ook ONS Sneek zaterdagmiddag op het eigen veld. Jong FC Groningen was met 0-1 te sterk. Harkemase Boys pakte in blessuretijd een punt in Groesbeek; tegen Achilles '29 werd het 1-1.