Geslaagd benefietconcert voor door brand gedupeerd gezin Sint Jacobiparochie

Moeder Anneke de Groot en haar veertien pleegkinderen raakten dakloos door de brand. Zoon Wouter de Groot was bij het concert en speelde zelf ook een nummertje mee. Hij is blij met de organisatie van de avond omdat er nog veel moet gebeuren en daar is geld voor nodig.

"Tijd voor een feestje"

"De insteek van de organisatie is ten eerste een leuk feestje en ten tweede hopen we ook dat er wat leuks uitkomt. Het was ook wel tijd voor een feestje, na twee weken eindelijk eens iets positiefs", zegt Wouter.

Mensen konden op de avond zelf doneren door een bijdrage in een pot te gooien. Online gaat de inzamelactie voor de familie ook door. Daar staat de teller nu op 28.512 euro.