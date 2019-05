Eigen plek voor toekomstige brandweer Oudega

In Oudega (Smallingerland) is zaterdagochtend een tijdelijk brandweerkazerne geopend. De kazerne is bedoeld voor de nieuwe blusgroep die Oudega krijgt. Dat korps zal bestaan uit ruim twintig dorpsbewoners die daarvoor vanaf half mei een opleiding zullen volgen. Het doel is dat zij vanaf 2022 gebruik kunnen maken van een permanente kazerne.