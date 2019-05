Oproep Kamp Amersfoort brengt bijzondere verhalen naar boven

Maar wat er precies is gebeurd met Ten Hoeve in de kampperiode is nooit duidelijk geworden, zegt zijn kleinzoon Fedde Biesma: "Hij heeft er nooit over willen praten. Wij weten dat hij in Amersfoort gruwelijke zaken heeft gezien. Executies en heel veel ander leed. Ik heb geregeld geprobeerd er met hem over te praten, maar dat wilde hij niet. Het is waarschijnlijk te traumatisch geweest."

Ten Hoeve zelf bewaarde alles. In een klein doosje zitten alle brieven uit die tijd. Biesma: "Hij hield alles heel goed bij. Zo heeft hij alle data opgeschreven wanneer hij waar was. Hij was er dus al mee bezig."