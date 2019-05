Leeuwarder politie meerdere keren in actie tegen geluidsoverlast

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leeuwarden meerdere keren moeten optreden tegen geluidsoverlast. De meldingen kwamen uit de Molenstraat, Mondriaanstraat en Tijnjedijk. In het eerste geval kreeg de veroorzaker een waarschuwing, bij de andere twee werd een proces-verbaal uitgeschreven. Mocht de veroorzaker aan de Tijnjedijk opnieuw in de fout gaan, dan moet er zijn apparatuur inleveren.