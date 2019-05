Dronken mensen zorgen voor problemen in Leeuwarden

De dronken Leeuwarder was niet de enige die de politie werk gaf. Een dronken inwoner van Drachten is de dezelfde nacht in Leeuwarden betrapt op het rijden met zijn auto op het fietspad. Naast dat hij een proces-verbaal kreeg is zijn rijbewijs ingenomen.

Vrijdagavond werd het rijbewijs van een 63-jarige man uit gemeente Tytsjerksteradiel ingenomen. De politie had de tip gekregen dat de man met teveel drank op achter het stuur was gekropen. Hij werd na een zoektocht gevonden op de Wynserdyk bij Oentsjerk. De man moet ook voor de politierechter verschijnen.