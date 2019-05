LIVE: Bevrijdingsdag met het Noardewyn Live podium

Vier de vrijheid op 5 mei in Leeuarden met Omrop Fryslân! In de Arendstuin in Leeuwarden staat het Noardewyn Live podium van Omrop Fryslân. En dat podium is mega, want het is dit jaar benoemd als tweede hoofdpodium op het Bevrijdingsfestival Fryslân. Onder andere Elske DeWall, The Bounty Hunters, Joost en De Doelleazen zetten het Noardewyn Live podium op zijn kop.