Meer groente dan vlees eten in een restaurant wordt steeds gewoner

De plaats op de lijst was voor Albert Kooy en zijn collega-kok Liudger van der Meer een grote verrassing. Van der Meer wist al dat er iemand langs was geweest, maar niet dat zij in aanmerking zouden komen voor de lijst. "Je weet het niet, het is altijd afwachten."

Kooy vult aan: "We hebben met een van de mensen van de organisatie gesproken. Hij was onder de indruk maar dat zegt niets." Dat ze nu in de top 100 staan is een mooie bevestiging. Van der Meer: "Je weet zelf dat je een goed product maakt, maar dat het nu zo wordt bevestigd is een groot compliment."

80 procent groente op het bord

Al sinds 2012 staat groente centraal bij Wannee. Kooy is ermee begonnen omdat hij begon na te denken over de toekomst van het eten koken. "Je weet dat je niet zo door kunt gaan met het gebruiken van dierlijke producten. Dus zijn we uitgegaan van 80 procent groente en 20 procent vlees of vis. Dan is groente dus geen garnituur meer, maar dat stukje vlees." Daar keken de gasten eerst wel vreemd van op, maar langzaamaan wordt het meer gewaardeerd. Kooy: "Het begint nu een richtlijn te worden in de keuken. De uitdaging is nu dan ook om dat stukje groente net zo lekker, zo niet lekkerder te maken dan een vlees- of visgerecht."