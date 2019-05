Cambuurkeeper Mous geblesseerd van het veld: "Ik hoop dat ik net op tijd ben uitgestapt"

Cambuur kwam in de blessuretijd zelfs nog op 2-3, maar de goal van Andrejs Ciganiks werd vanwege buitenspel afgekeurd. De arbitrage had het echter bij het verkeerde eind en dus hadden de Leeuwarders eigenlijk moeten winnen, zo zag ook trainer René Hake. "Op basis van de beelden wel. En op basis van het spel in de tweede helft ook, maar niet op basis van de eerste helft. Maar dat telt niet", zegt Hake.

"De wedstrijd loopt zoals die loopt. We speelden een hele moeilijke eerste helft, waarin we denk ik terecht achter staan. Hoewel we daarin ook een aantal goede momenten hadden om een goal te maken, maar we hadden er ook drie of vier tegen kunnen krijgen, dus daarin worden we ook gespaard. Na de rust heb ik een ander Cambuur gezien, dat wel agressief speelde en naar voren wilde spelen. Dat vind ik wel een groot verschil met de eerste helft en dat mag ons in de andere wedstrijden niet gebeuren."

Cambuur neemt het in de eerste ronde van de play-offs op tegen Almere City FC. De Ljouwerters verloren dit seizoen twee keer van die ploeg. Volgens Hake zijn de play-offs echter wedstrijden die op zichzelf staan. "Het gaat niet over een langere periode. Het gaat nu over twee wedstrijden waarin je het moet beslissen om naar de volgende ronde te gaan", aldus Hake.