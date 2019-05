AZC-band uit Sint Annaparochie speelt op dodenherdenking

De band van het AZC in Sint Annaparochie bestaat uit zeven leden met minstens zes nationaliteiten. Paroerj is één van de initiatiefnemers, hij komt uit Armenië en woont al acht jaar in het AZC. Hij heeft al heel veel mensen zien komen en gaan. "Wij houden van geen enkele oorlog", vertelt Paroerj.

Zijn pake is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en dat geeft het voor hem extra betekenis. "Ik vind het mooi dat we met verschillende culturen bij elkaar komen en kunnen herdenken", vertelt hij.

Om meer verbinding te maken met mensen uit de regio zouden zij graag ook muzikanten uit de buurt in de band op willen nemen. Ze kunnen nog wel wat blazers gebruiken. Er komen voor de herdenking speciaal mensen uit het hele land om mee te spelen met de band.

Eén van de bandleden komt wel uit de omgeving. Marjan speelt saxofoon en vindt het heel bijzonder dat ze mee kan spelen. "Ik houd bijvoorbeeld van Afrikaanse muziek", vertelt ze. Er wordt in allerlei talen gezongen, van het Nederlands tot het Japans.