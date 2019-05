Cambuur pakt in slotminuten punt tegen FC Twente en treft in play-offs Almere City

Blessure Mous

Cambuur kreeg in de tweede helft met het oog op de play-offs nog een grote tegenvaller te verwerken. In de 78e minuut ging sluitpost Mous namelijk naar de grond met een blessure aan zijn bovenbeen. De grote uitblinker fan dit seizoen bij de Leeuwarders kon niet verder en werd vervangen door Pieter Bos uit Buitenpost. Hij kon direct van waarde zijn voor Cambuur, want direct na de wissel kwam oud-SC Heerenveenspeler Oussama Assaidi alleen op hem af. Onder meer het snelle uitkomen van Bos zorgde ervoor dat de aanvaller naast schoot.

In de 89e minuut maakte aanvoerder Robbert Schilder er tegen zijn oude club met een schot van grote afstand er nog 2-1 van. Cambuur kwam in de blessuretijd zelfs nog op gelijke hoogte door een doelpunt van Nigel Robertha. Ciganiks leek der even later zelfs nog 2-3 van te maken, maar zijn goal werd door de arbitrage onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Het laatste duel van het reguliere seizoen eindigde hierdoor uiteindelijk in 2-2.

Play-offs

Nu de reguliere competitie erop zit, weet Cambuur ook wie de tegenstander wordt in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Leeuwarders zijn op de tiende plaats geëindigd en dat betekent dat nummer zes Almere City de tegenstander wordt in de eerste ronde. Cambuur speelt volgende week vrijdag eerst thuis, waarna op dinsdag 14 mei de return in het Yanmar Stadion in Almere gespeeld wordt.