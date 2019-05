Vrouwen SC Heerenveen beleven tegen VV Alkmaar tweede comeback van de dag

Al in de eerste minuut waren de Friese vrouwen dichtbij een doelpunt. Clubtopscorer Tiny Hoekstra kwam tijdens haar eerste balcontact in scoringspositie, maar haar schot belandde op de paal. De eerste goal van het duel kwam uiteindelijk van de thuisploeg. In de 19e minuut maakte Anne-Fleur Duppen er uit een corner 1-0 van. Drie minuten later was het, via diezelfde Duppen, alweer raak voor de Noord-Hollandse ploeg.

In de tweede helft was Hoekstra na 57 minuten opnieuw dichtbij een treffer, maar het schot werd tegengehouden door keepster Nicolle Martens. Vijf minuten later wist Hoekstra alsnog de aansluitingstreffer op haar naam te schrijven. De goal was het begin van een heel sterke fase van de Friezinnen. In enkele minuten tijd werd de achterstand omgezet in een voorsprong door doelpunten van Quinty Sabajo en Suzanne Admiraal. In de 77e minuut maakte Sabajo er via een assist van Hoekstra zelfs nog 2-4 van.

In de absolute slotfase deed VV Alkmaar nog wel wat terug via Louise Bos: 3-4.

Eerste plaats

De vrouwen van SC Heerenveen waren al zeker van de eerste plaats in de verliezerspoule van de eredivisie voor dames. De ploeg van trainer Roeland ten Berge is door de overwinning uiteindelijk geëindigd op 33 punten, 10 meer dan nummer twee VV Alkmaar.

De treffer van Hoekstra was voldoende om de topscorerstitel in de eredivisie in de wacht te slepen. De Friezin maakte in totaal 27 doelpunten, één meer dan Joëlle Smits van FC Twente.