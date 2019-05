VIDEO: Wat brengt ons het skûtsjesilen in 2019?

Door de winterse voorspellingen lijkt de zomer nog ver weg, maar voordat je met je ogen kunt knipperen, is het zover. Dat weten de skûtsjesilers ook en dus wordt er alweer druk getraind. Wat zal 2019 ons brengen en wat is de erfenis van 2018? Aan tafel in Fryslân Hjoed schoven IFKS-kampioen Geale Tadema van It Doarp Eastermar, bijna SKS-kampioen Sytze Brouwer van Heerenveen en onze skûtsjesylanalist Eelke Dijkstra aan om over het nieuwe skûtsjesylseizoen te praten.