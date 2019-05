Speciale trainingen om onhandelbare paarden van trauma af te helpen

Met trainingen moeten paardenliefhebbers leren wat er nodig is om deze getraumatiseerde dieren te behandelen. Het project gaat heel Nederland door en zit deze week twee dagen bij de paardenopvang van stichting Dimarte in Noardburgum.

Te makkelijk afgeschreven

Toch worden deze paarden volgens Bouwman te makkelijk afgeschreven. Een goede behandeling kan de meeste paarden wel van een trauma afhelpen. Daarbij helpt vooral veel ruimte om te lopen, maar ook op sociaal gebied moeten de paarden de ruimte krijgen.

Dit wordt ook uitgelegd aan paardenliefhebbers die naar de trainingsdagen komen. Michelle Bannink, initiatiefnemer van het project Hold Your Horses, laat met hulp van de getraumatiseerde paarden in de opvang zien wat de beste therapie is, Door dit in het hele land te doen, moeten steeds meer paardenliefhebbers deze werkwijze onder de knie krijgen.