Van brieven tot een tand van een verzetsman, inleverdag succes

Vrijdag kwamen er ook spullen van twee andere verzetsstrijders binnen: Lolle Rondaan en Gerrit Schuil. Rondaan kwam uit Bitgum en was verloofd met een meisje. De dochter van deze vrouw, Barbara Nijman kwam bij Tresoar een afscheidsbrief inleveren. In haar verhaal is ook de ervaring van Tresoar te herkennen. Want als tweede generatie brengt ze nu het spul naar Tresoar, terwijl ze het onderwerp zelf niet met haar moeder heeft besproken, want dat was een pijnlijk onderwerp.

Misschien wel het opvallendste stuk oorlogsgeschiedenis dat dit jaar bij Tresoar is binnengebracht, is een tand. Het is de tand van verzetsstrijder Gerrit Schuil, teruggevonden in een massagraf, en naar Tresoar gebracht door de neef van de verzetsstrijder.

Al het spul dat vrijdag ingebracht is, zal goed bekeken worden door deskundigen. Om daarna in overleg met de familie een plekje te krijgen bij één van de deelnemende instanties.