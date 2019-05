Damesvoetbal moet volledig deel worden van SC Heerenveen

In de overeenkomst tussen KNVB, de gemeente Heerenveen zijn ook afspraken gemaakt over de betaling van de medewerkers van de voetbaldames. De KNVB zal de komende twee maanden de salarissen van de trainers betalen, terwijl de spelers door SC Heerenveen worden betaald.

Voor volgend jaar steekt SC Heerenveen 100.000 euro in het damesvoetbal. Dit is tweemaal zoveel als afgelopen jaar. De KNVB steekt daarnaast ook 50.000 euro in de 'Feanfroulju'. Hiermee is er echter nog wel steeds een tekort van 150.000 euro. De gemeente Heerenveen is van plan om dat bedrag aan de voetbaldames te lenen, maar hier moet de gemeenteraad noch wel over praten.