Shared space: te gevaarlijk of nog even wennen?

Een shared space is een gebied in het verkeer waarbij minder borden en verkeerstekens worden gebruikt. Van de fietser of automobilist wordt verwacht zelf goed in te schatten hoe hij het veiligst een kruispunt over kan steken. De maximumsnelheid ligt laag en oogcontact tussen de verkeersdeelnemers is cruciaal om samen veilig de weg te gebruiken.

Hans Monderman

De shared space is bedacht door Hans Monderman, een Friese verkeersdeskundige die jarenlang bij de gemeente Ooststellingwerf en later bij provincie Fryslân werkte en op talloze plekken in de provincie shared spaces liet inrichten. In Faktor Freed vertelde Monderman in 2006 over zijn filosofie.