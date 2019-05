Mogelijk gewapende Jouster van incident in Leeuwarden gevonden in Sint Nicolaasga

In het huis aan de Schapenstraat in Leeuwarden waren drie personen aanwezig. Een van hen moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Het incident vond vrijdag rond 7.00 uur plaats. Vanaf die tijd was de man voortvluchtig.

De politie kwam meteen met een opsporingsbericht via Burgernet en zocht ook met een politiehelikopter naar de man. Omdat hij in een onberekenbare gemoedstoestand omliep, was de politie hard naar hem op zoek. Hij had eerder zijn enkelband doorgeknipt.

Hoe de Jouster uiteindelijk in het huis in Sint Nicolaasga terecht is gekomen, wil de politie niet zeggen. In de woning zijn verder geen andere mensen aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden en zal daar verder verhoord worden.