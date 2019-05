"Financieel wanbeleid oorzaak problemen damesvoetbal Heerenveen"

Het gesprek met Osinga begint met de vraag wat de verslaggever met deze vragen wil. "Want ik wil verder niemand schade toebrengen. Daar heb ik geen zin in." Osinga is in november gestopt, omdat hij zag dat er veel te veel geld werd uitgegeven. "We begonnen het seizoen al met 35.000 euro negatief eigen vermogen. Maar aan het begin van het seizoen zag ik ineens dat er buiten mij om geld werd uitgegeven. Wat eigenlijk helemaal niet kon, want het geld was er niet."

Dossier trainersstaf

Roeland ten Berge wordt in augustus 2017 aangesteld als nieuwe coach voor 11 maanden, 25 uren en een 'marktconform salaris'. Omdat de KNVB de opleidingen wil decentraliseren, wordt Heerenveen gevraagd om ook te beginnen met een belofteteam, een onder de 6 en onder de 14 team. Daarom wordt het contract verlengd naar 12 maanden en 30 uren per week. Ook de aanstelling van assistent-trainer Anouk Bruil wordt uitgebreid.

Dit is allemaal in de begroting van seizoen 18/19 opgenomen. In september blijkt echter dat buiten de penningmeester om een hoger salaris met Ten Berge is afgesproken. "Ik kreeg de factuur toegezonden van Sport Fryslân. Die regelen de uitbetaling voor de coaches. Ik was op vakantie en toen ik terugkwam, waren er verscheidene afspraken gemaakt. Ik zag de factuur en schrok. Dit was tegen de afspraken in. Eerst gaf de voorzitter nog aan dat het waarschijnlijk om een fout ging, maar in oktober kwam er weer een te hoge factuur."

Osinga kiest ervoor om het aan de coach voor te leggen. "Maar die zei dat hij dit had afgesproken met Froukje (Hofma, voorzitter, red.). Tja, dan houdt het voor mij ook op. Toen heb ik ook besloten te stoppen."

"Aan het eind van het seizoen kwam het bericht van Froukje dat ze niet verder wilden met Jan Schulting, de trainer. Dat overviel mij een beetje en bovendien leek mij dat geen goed idee." De stichting had op dat moment al te maken met financiële problemen, waaronder bijdragen van Heerenveen en Univé die werden gehalveerd, van 80.000 naar 40.000 euro.

"Dus het leek mij financieel ook niet handig, maar Froukje stond erop. Er volgde een stemming, waarna vier voor het ontslag van Schulting stemden en drie voor het aanblijven. Toen heb ik de conclusie getrokken dat ik zo niet verder wilde."