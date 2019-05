Stichting FB Oranjewoud neemt belang in productie windmolenmasten

Steel Tower Europe Group heeft onder meer Staal Service Zuidbroek, Steelcare Hoogezand en Steel Tower Europe in haar portefeuille. Hier worden onder andere bouwpakketten voor windmolenmasten gemaakt. Het bedrijf richt zich met deze productie volledig op het buitenland en exporteert naar landen zoals Canada, Zweden en Oostenrijk.

Stichting Friesland Bank was aandeelhouder van de voormalige Friesland Bank. In 2013 is besloten de naam te wijzigen in Stichting FB Oranjewoud. Dit is ook de beheerder van Landgoed Oranjewoud.

Werkgelegenheid

Volgens Oranjewoud past STEG met de duurzame productie goed bij de strategie van de Friese maatschappij. "Met de producten van STEG kunnen windmolens gerealiseerd worden op plaatsen waar dit op de traditionele manier lastig zou worden. Mede daarom voorzien wij potentie in dit bedrijf", meent Kees Akkerman van FB Oranjewoud.

Het doel van de stichting uit Oranjewoud is het bevorderen van de werkgelegenheid in Noord-Nederland door te participeren in ondernemingen. Bij STEG werken op dit moment 65 mensen.