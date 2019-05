Boek over dropping in De Deelen als waarschuwing voor jongeren

Het boek wordt zondagavond 5 mei gepresenteerd in de PKN-kerk van Oldeboorn. Bouma is amateurhistoricus en heeft al meerdere boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven.

Hij tekent de oorlogsverhalen op omdat hij de nieuwe generatie wil alarmeren. "Ik wil waarschuwen tegen de ideologieën van toen, die nu, onder andere benamingen, weer de kop opsteken," licht Bouma toe.

Containers vol wapens

De dropping in De Deelen vond plaats in de nacht van 5 op 6 januari 1945 en was hoognodig voor het verzet. Er kwamen 14 containers uit de lucht, vol met wapens. Het wapentuig moest vervolgens veilig opgeslagen worden: een flink karwei om dat goed te doen zonder opgepakt te worden. Bouma vertelt het verhaal in zijn boek 'Droppingveld Wardrobe,' zoals de actie werd genoemd door de Britten.

Het verhaal van de dropping in De Deelen is gebaseerd op vondsten van Bouma in het archief van Tresoar. Hij vond een ooggetuigenverslag van de dropping, waaruit bleek dat de containers vol met wapens zaten.

Zondag is Hessel Bouma te gast bij Omrop Fryslân, in het programma Buro de Vries (11.00 uur). Daarin zal hij alles vertellen over zijn boek en de dropping.