Leeuwarden krijgt op 16 mei een nieuwe burgemeester

De bekendmakingsdatum verschoof in de afgelopen weken telkens. Aanvankelijk was het plan ook op 16 mei, maar het leek er gaandeweg op dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze datum niet ging halen. Er werd besloten het naar 27 mei te verplaatsen. Volgens griffier Frans van der Heide is er met de provincie gekeken of de originele planning toch alsnog kon worden gehaald, en dat lukte.

Geruchten

Eén van de personen die voor de functie genoemd wordt is Sybrand Buma, de huidige fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Er zijn in totaal 13 sollicitanten voor de baan van Ferd Crone, 4 vrouwen en 9 mannen. Crone stapt zelf over naar de Eerste Kamer.