Basisscholen Twijzelerheide krijgen nieuw onderkomen

In het nieuwe onderkomen blijven It Twaspan en De Reinbôge twee aparte scholen. Wel komen er flexibele ruimtes, zo is de opzet. In Twijzelerheide is de tijd nog niet rijp voor een samenwerkingsschool, aldus de gemeente Achtkarspelen. In Achtkarspelen zijn de afgelopen jaren wel al twee samenwerkingsscholen van de grond gekomen, in Boelenslaan en Augustinusga.

Zowel It Twaspan als De Reinbôge hebben momenteel te maken met gedateerde huisvesting. Ook kampt It Twaspan met ruimtegebrek. Bij de clustering van de scholen in het nieuwe gebouw wil de gemeente ook andere partijen betrekken. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het peuterspeelzaal It Boartershûske, die in dorpshuis De Jister is gevestigd.