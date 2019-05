Actievoerders Greenpeace Schiermonnikoog vrijgesproken

De actievoerders protesteerden bij het platform van het olieconcern Hansa Hydrocarbons en hielden spandoeken omhoog met de leus: 'Schier je weg!' De kustwacht beëindigde de actie tegen de gasboringen in de Noordzee. Bij de haven van Lauwersoog zijn de activisten aangehouden.

De kustwacht maakte destijds duidelijk dat ieder die dichter dan 500 meter bij het boorplatform komt, strafbaar is. Greenpeace vond de actie echter wel terecht, volgens de organisatie was er een groot risico op het verzakken van de bodem bij het Waddeneiland.

Legale actie

Het Openbaar Ministerie eiste geldboetes van het viertal, maar volgens de rechter was hun actie legaal: het valt binnen de vrijheid van meningsuiting en het recht op betoging. Het materiaal dat in februari in beslag werd genomen, krijgt Greenpeace terug.

Greenpeace is tevreden met de uitspraak: "We zitten in een cruciale periode als we een klimaatcrisis willen voorkomen. Daarom moeten we kunnen protesteren tegen bedrijven en vervuilers die dit ondermijnen. Deze uitspraak staat voor het grondrecht op betoging dat steeds vaker ter discussie wordt gesteld", verklaart Faiza Oulahsen van Greenpeace.