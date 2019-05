UPDATE: politie zoekt nog steeds naar mogelijk gewapende man in Leeuwarden

De politie kogelwerende vesten dragen. Volgens een Burgernet-oproep gaat het om een man van ongeveer 1.80 meter. Hij draagt een spijkerbroek, witte gympen en een lichtblauw vest.

Incident in relatie

Politiewoordvoerder Ernst Zinsmeyer geeft aan dat de voortvluchtige man nog steeds niet is gevonden. "Rond zeven uur vanochtend kregen wij melding van een incident in een woning te Leeuwarden. Het zou gaan om een incident in de relationele sfeer waarbij geweld is gebruikt en waarbij mogelijk een vuurwapen in het spel zou zijn."

Kort na het incident is de directe omgeving afgesloten, maar de man is nog niet aangetroffen. De zoekactie die vervolgens is opgetakeld, heeft nog niets opgeleverd. Zinsmeyer kan niets zeggen over de zoekmethoden van de politie om de man zelf niet wijzer te maken. Er was sprake van de inzet van een helikopter, maar volgens Zinsmeyer staat deze inmiddels weer aan de grond.

Onberekenbare toestand

De politie zegt dat de man in een 'bepaalde gemoedstoestand' weggelopen is. Dat maakt, samen met het feit dat de man wellicht vuurwapengevaarlijk is, dat de politie zich grote zorgen maakt. "De man vertoont onberekenbaar gedrag. Mocht iemand hem aantreffen, ga dan zelf niets doen, maar bel 112," benadrukt Zinsmeyer.