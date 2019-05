Winterse taferelen op Vlielander festival 'Here Comes The Summer'

"Het wordt gewoon koud dit weekend en dat communiceren we met iedereen." Zo wordt mensen aangeraden om stukken karton onder hun luchtbed te leggen, om de kou 's nachts tegen te houden. "We hebben mensen aangeraden om winddichte jacks en thermokleding mee, want het is best te doen als de wind niet door je kleren waait."

Muzikanten

Het koude weer is niet alleen lastig voor de festivalgasten, maar ook voor de muzikanten. Als zij bijvoorbeeld hun gitaar van de warmte binnen meenemen naar buiten, krimpen de snaren en kan de gitaar onmiddellijk ontstemmen. "Wat we doen, is de instrumenten op dezelfde temperatuur als op het podium opslaan. Meestal speelt een band een uur en dan zit je zo in het optreden dat de kou pas na het optreden echt te voelen is."

Als het echt slecht weer wordt, kunnen de evenementen worden verplaatst naar binnen. "Mocht het echt heel slecht worden, dan kunnen we het zo verplaatsen."