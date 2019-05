Amelander kunstproject moet mensen bewust maken van plastic soep

Een aantal kunstenaar probeert vanaf vrijdag op bijzondere wijze aandacht te vragen voor dat probleem. Bezoekers kunnen voor het project SeaBlue plastic inleveren bij het Natuurcentrum en daar dan kunstwerken van maken.

"Het idee lag er al langer. Maar toen kwamen twee kunstenaars uit Leeuwarden, Joris Collier en Gerdie de Jong, bij ons langs met de vraag om daar iets mee te doen", vertelt Aleida Edes van het Natuurcentrum.

Vanaf december wordt er al gewerkt aan het project. "Het is een project dat in ontwikkeling is en dat steeds verder wordt aangekleed met hulp van bezoekers."