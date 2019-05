Bevrijdingsfestival Fryslân: "We vieren flink feest, maar staan ook stil bij vrijheid"

Wat heeft het Bevrijdingsfestival als doel en met welk gevoel willen jullie mensen naar huis sturen?

"Op Bevrijdingsdag vieren we dat we op 5 mei 1945 bevrijd werden van de Duitse bezetting. Dat gebeurt op 14 festivals door het hele land en Bevrijdingsfestival Fryslân vindt natuurlijk plaats in Leeuwarden. We vieren flink feest, maar staan ook stil bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het thema dit jaar is: In vrijheid kiezen. Dat verwijst naar de Europese verkiezingen. Je kunt op het festival je stem laten horen!"

Wanneer wordt er door de organisatie gesproken van een succesvolle dag en hoeveel mensen werken daaraan mee?

"De dag is succesvol als we met elkaar een prachtig feest vieren én stilstaan bij waarom we dat feest hebben. Er zijn enkele tientallen vrijwilligers in actie. Mensen die zich bijna ieder jaar weer aanmelden als vrijwilliger, en die dat ook op meerdere festivals doen. Het is een soort van hobby voor ze. Ze zijn een geweldige steun voor de organisatie."

Welke activiteiten mogen de mensen zeker niet missen?

"Dat is de speakers corner op het Plein van de Vrijheid in de Prinsentuin! In samenwerking met iepenUP komen er een aantal interessante sprekers vertellen over wat vrijheid voor hun betekent. Je kunt zelf ook meepraten. Aan het woord komen A.J. Soepboer, Fenna Feenstra (SP), Eline van Nistelrooij (GroenLinks), Henk te Biesebeek (journalist Omrop Fryslân). Line Hut en Daliah Vakili."

Bij wie moeten we zeker vooraan staan?

"Dat wordt een lastige keuze, want er zijn dit jaar twee hoofdpodia waar je uit kunt kiezen. Op het Leeuwarder Courantpodium zie je onder andere Douwe Bob, Rondé en landelijk ambassadeur Kraantje Pappie. Op het tweede hoofdpodium, het Omrop Fryslân Noardewynpodium in de Arendstuin staan Elske deWall, de Hûnekop en de Daredevils. Naast de twee hoofdpodia zijn er nog verschillende kleinere muziekpodia in de stad te vinden. De ene is helemaal geregeld door studenten, de ander geeft een podium aan opkomend talent in Fryslân, Drenthe en Groningen. Zo is het Bevrijdingsfestival een plek voor iedereen."