De politie in Leeuwarden heeft donderdagavond een 33-jarige man en een 45-jarige vrouw aangehouden voor een steekpartij. Ze worden ervan verdacht dat ze op de Oldegalileën een 39-jarige Leeuwarder hebben neergestoken. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis en heeft daarna aangifte gedaan. Op basis van die gegevens heeft de politie de man en vrouw aangehouden.